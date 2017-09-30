Almanya: 'Can Dündar'ı Vermeyiz'

Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkarılması için uluslararası polis teşkilatı Interpol'e başvurduğu Can Dündar'la ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Berlin'de bir açıklama yaptı. Haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Schäfer, Dündar hakkında uluslararası bir yakalama emrinin boşuna olacağını düşündüğünü ifade etti.

DW'nin aktardığına göre Schäfer, "Bu tür bir yakalama emrinin Almanya'da dikkate alınacağını ve sonucunda da Sayın Dündar'ın tutuklanacağını hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "terör" soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılma ve iade talebinde bulunulduğu bildirilmişti.