Almanya Bekir Bozdağ'ın Mitingini İptal Etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki toplantısı iptal edildi. Alman yetkililer, toplantının iptal gerekçesini 'Çok kalabalık olabilir, mekan kaldırmayabilir' şeklinde açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki toplantısı iptal edildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ise Köln kentinde yapacağı konuşmaya da yasak getirildi.
Almanya'nın güneybatısındaki Gaggenau kenti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da konuşma yapacağı bir toplantı için verdiği izni, toplantı mekanının beklenen kalabalık için fazla küçük olduğu gerekçesiyle geri çekti.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden bir yetkili ise kararın şaşırtıcı olduğunu belirterek, toplantı için alternatif bir mekan arandığını söyledi.
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