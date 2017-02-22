Almanya Asker Sayısında Artışa Gidiyor!

Almanya’nın artan görevler sebebiyle mevcut durumda 178 bin olan asker sayısını 2024 yılına kadar 198 bine yükselteceği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, personel durumuna ilişkin yapılan toplantıda askerî ve sivil hizmetler görevlerinde ek personele ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, 2024 yılına kadar asker sayısının 198 bine, sivil hizmet görevi yapan personel sayısının 61 bin 400’e çıkartılmasının planlandığı ifade edildi.

Daha önce asker sayısı için bir üst sınırın belirlendiğine işâret edilen açıklamada, bundan sonra her yıl personel ihtiyacının gözden geçirileceği ve bu değerlendirmelere uygun hâle getirileceği kaydedildi.