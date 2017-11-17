'Alman Ordusundaki Leopard Tanklarının Yarısından Fazlası Çalışmıyor'

Funke Medya Grubu'nun Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ordudaki 244 Leopard-2 tipi tanktan sadece 95'inin çalıştığı ifade edildi.

Haberde, tankların 53'ünün bakımının devam ettiği, 7'sinin incelemesinin sürdüğü, 89'unun ise yedek parça bulunamaması nedeniyle kullanılamaz halde olduğu vurgulandı.

Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, durumu eleştirerek, ''Bu anlaşılamaz bir durum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Hellmich, ordunun çalışmayan tanklarla nasıl tatbikat yapacağı sorusuna cevap istedi.

Leopard-2 tankları Alman savunma sanayisinin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak biliniyor.

AA