Alman Ordusu Peşmerge Güçlerine Desteğini Durdurdu

Alman Spiegel dergisi, Alman ordusu Peşmerge güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini durdurma kararı aldı.

Kararın gerekçesi olarak, bölgede tırmanan gerilimin askeri boyuta taşınması ve belirsiz siyasi ve askeri durum gösterildi.

Almanya, 2014 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) güçlerine eğitim vermesi için bölgeye yaklaşık 100 kişilik eğitim birliği gönderme kararı almıştı.