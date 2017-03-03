Alman Okulunda Namaz Yasağı!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentindeki Wuppertal Johannes Rau Lisesi yönetimi, Müslüman öğrencilerin namaz kılmasını yasakladı.

Almanya'nın Wuppertal kentinde bir lisede Müslüman öğrencilerin namaz kılması yasaklandı. Öğretmenlerin, yasağa dair herhangi bir ihlali yönetime bildirmesi istendi.

Der Westen sitesinin aktardığına göre, Wuppertal'deki Johannes Rauan Lisesi'nde Müdür Christiane Genschel ve Yardımcısı Rainer Kokenbirk'in talimatıyla 'provokatif ibadetlere' yasak getirildi.

Yasak, bazı Müslüman öğrencilerin daha önce yaptıkları gibi sınıflarda örtüler sererek namaz kılmak veya okul tuvaletlerinde abdest almak gibi eylemleri tekrarlamamasını öngörüyor.

Karar, sosyal medyada tepkilere neden olurken, Düsseldorf Bölge Yönetimi yasağı 'okulda düzeni' sağlayacağı gerekçesiyle destekledi.

Eyalet Eğitim Bakanlığı Okul İdarelerinden sorumlu dairesi basın sözcüsü Dagmar Gro, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "okuldaki barışı zedeleyecek hareketler" karşısında okul idaresinin bazı yasakları getirebileceğini, Wuppertal Johannes Rau Lisesinde okul barışını sağlayabilmek için, diğer öğrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardından bu yasağın uygulandığını söyledi.