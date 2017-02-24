Alman İstihbaratı Medyayı Dinlemiş

»Ana Sayfa»Dünya
24.02.2017 22:21
Alman İstihbaratı Medyayı Dinlemiş
BBC, New York Times, Reuters gibi kurumlarda çalışan gazetecilerin iletişim hatlarının Alman istihbaratı tarafından dinlendiği ileri sürüldü.

Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND) farklı ülkelerdeki yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri dinlediği öne sürüldü.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, BND, 1999 yılından beri dünya genelinde gazetecilere ve medya kuruluşlarının bürolara ait en az 50 telefon ve faks numarası veya elektronik posta adresini takip etti.

BND'nin dinleme hedefleri arasında, BBC'nin Afganistan ve Londra'da bulunan bürolarının hatların yer aldığı ifade edilen haberde, bunun yanı sıra BBC World'un da izlendiği belirtildi.

Haberde, dinleme listesinde New York Times'ın Afganistan'daki hattı ile Reuters ajansının Afganistan, Pakistan ve Nijerya'daki cep ve uydu telefon bağlantılarının da yer aldığı bildirildi.

"Basın özgürlüğüne müdahale"

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başbakanı Frank Überall, Alman hükümetinden söz konusu iddiaların aydınlatılmasını talep ederek "İddialar doğrulanırsa bu, basın özgürlüğüne büyük bir müdahaledir." dedi.

Temel hak olan basın ve ifade özgürlüğünün sadece Almanya'da geçerli olmadığını vurgulayan Überall, Alman istihbaratının bu temel hakkı ülke dışında da gözetmesi gerektiğini kaydetti.

BND'nin söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmayacağı belirtiliyor.

BND'nin dinleme faaliyetlerinde bulunduğu yaklaşık 2 yıl önce medyada yer almış ve Alman istihbaratının dinlemelerinin dost ve müttefik ülkeleri de hedef aldığı iddia edilmişti. İstihbarat servislerinin denetlenmesinden sorumlu Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr) konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

AA

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