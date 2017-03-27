Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!

Alman Bild gazetesi, attığı manşet ve yaptığı haberlerle ‘Hayır’ cephesine hizmette sınır tanımıyor!

Algı operasyonuna devam eden Alman Bild gazetesi, bugünkü sayısında (27.03.17) da Türkçe ve Almanca olarak "Atatürk Olsa ‘Hayır’ Derdi" başlıklı bir “haber”e yer vererek “Hayır” cephesine olan hizmetlerini sürdürdü.

Aynı gazetei geçtiğimiz günlerde Zeybekci'nin Köln'deki konuşması hakkında da "Erdoğan, en sadık bekçi köpeği olan ve üç yıldır Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Nihat Zeybekci'yi Köln'e gönderdi." ifadesini kullanmıştı.