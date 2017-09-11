"Alkol Kullanmıyor Diye Yobaz İlan Ettiniz"

AK Parti'nin ilçe kongrelerine katılmak için Antalya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Gündoğmuş 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Partinin milletin partisi olduğunu ve 15 yıldan beri Türkiye'nin her yerinde hikayesinin aynı olduğunu ifade etti.

AK Parti'ye yönelik sıkça yapılan eleştirilerden biri olan "yaşam tarzına müdahale edildiği" konusunda Ünal; "Bizlerin nasıl sıkıntılar çekerek buralara geldiğini büyüklerimiz çok iyi bilir. Bu ülkede inancın, kültürün, değerlerin, insanların yaşam tarzlarının nasıl baskı alına alındığı bilinir. Diyorlar ki 'Siz yaşam tarzlarına baskı yapıyorsunuz.' Hayır. Yaşam tarzlarının hepsi bizim güvencemiz altındadır. Baskıyı siz yaptınız. Alkol kullanmıyor diye bir insanı yobaz ve gerici ilan edebilecek kadar yobaz bir akıl vardı bir zamanlar. Namaz kıldığı, başını örttüğü için yıllarca insanlar baskı altında kalmadı mı? İnancından dolayı bu ülkede insanlar baskı altında değil miydi? Kur'an öğretmek baskı altında değil miydi?" dedi.