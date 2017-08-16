Ali Yazıcı: Erdoğan’ı Vuramazsam Şoförünü Vururdum

Cumhurbaşkanı eski başyaveri Yazıcı, darbe girişimi öncesi memleketi Tokat-Erbaa’da olduğunu, 14 Temmuz’da Ankara’daki Muhafız Alayı’na gittiğini, 15 Temmuz’da ise Antalya’daki bir programa katılmak üzere araçla yola çıktığını anlattı. Nizamiyeden çıkarken kendisini ‘Emin Yarbay’ olarak tanıtan ve ‘tatile gittiğini söyleyen bir sivili araca aldığını’ belirten Yazıcı, “Araçtaki astsubayı indirip onu yanıma aldım. Muhafız Alayı’na atanan bir personel olarak düşündüm ve tereddüt duymadan araca aldım” dedi.

ÇİĞLİ’DEN ÇIKAMAMIŞ

‘Emin Yarbay’ olarak bildiği Emin Güven’le birlikte daha sonra İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne gittiklerini dile getiren FETÖ’cü yaver, nizamiye kapıları tutulduğu için üsten çıkamadığını savundu. Genel sekreterin telefonu üzerine Ankara’ya gittiğini, 17 Temmuz sabahı evinde gözaltına alındığını hatırlatan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: “Kripto FETÖ’cü olmakla suçlanıyorum. Kripto FETÖ’cü olsaydım suikastı ben yapardım. Yapsaydım bundan daha mı ağır suçlanacaktım? Saatte 180 kilometre hızla giden araçta bir Cumhurbaşkanı, bir ben, bir de şoför oluyordu. Silahım hep yanımdaydı, Cumhurbaşkanı’nı vuramazsam şoförünü vururdum. Kimse beni engelleyemezdi. Böyle bir suikast planı varsa, bana mı güvenilmedi?” (Yeni Şafak)