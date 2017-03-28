Ali Şükrü Bey Mezarı Başında Anıldı

Kemalist rejimin ilk siyasi cinayeti olan Ali Şükrü Bey, Trabzon Boztepe mevkiindeki mezarı başında anıldı.

İlim Yolcuları Derneği ve İHH üyesi bir grup Kemalist rejimin ilk siyasi cinayetine kurban giden Ali Şükrü Bey’i mezarı başında andı. Ali Şükrü Bey’in mücadele dolu hayatıyla alakalı metni okumasıyla başlayan anma dua ile sona erdi. Açıklamayı Genç İHH’dan Abdulkadir Yılmaz okudu.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

1884 yılında Trabzon Vakfıkebir de doğmuştur. Babası emekli deniz kıdemli yüzbaşı Hacı Hafız Ahmet Kaptan’dır. Yörede ailesi “Reisoğulları” namıyla bilinir.

Asıl mesleği itibariyle deniz subayı olan Ali Şükrü Bey, kardeşi Şevket Bey ile birlikte Heybeliada’daki Bahriye Mektebine kaydolmuş ve 1904 senesinde Deniz Kurmay Subayı olarak orduya katılmıştır.

Ali Şükrü Bey, ordunun büyük ölçüde siyasetin içine itilmesi sonucu İttihat ve Terakki’nin burada kendinden olmayanı barındırmak istememesi üzerine yüzbaşı rütbesinde iken istifa ederek siyasete atılmıştır. Ali Şükrü Bey siyasi ahlakı, medeni cesareti ve şuurlu muhafazakârlığı ile kısa zamanda kendini kabul ettirmiştir. Milli mücadele kahramanı Ali Şükrü Bey sert bakışlı, iyi konuşan, sözünü dinleten, kendi bildiğinden şaşmayan bir hatipti.

1920’de 36 yaşında Trabzon mebusu seçilerek Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında görev almıştır. Daha sonra Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de Trabzon milletvekili olarak girmiştir. TBMM’inde Mustafa Kemal Atatürk’e en sert muhalefet yapan liderlerden biri olmuştur.

Hakimiyeti Milliye gazetesine karşı Tan gazetesini çıkarmıştır. Özellikle,1.Lozan görüşmeleri sırasında TBMM’sinde görüşlerini hiç çekinmeden açıklama cesareti göstermiştir. Örneğin; İsmet Paşa‘nın hariciyeci olmadığı için Lozan’da acemice işler yaptığını ve TBMM’nin kendisine verdiği yetki sınırlarının dışına çıkarak müzakereleri sürdürdüğünü ileri sürmüştür.“Mehmetçiğin süngüsüyle ve şehitlerin kanlarıyla kazanılan muazzam zafer, Lozan’da heba ediliyor. Yani, harp meydanında kazandıklarımız, götürülüp masada kaybediliyor.”demiştir.

Onun bu gibi konuşmalarından sonra bazı vekiller meclis içinde Ali Şükrü Bey’in üzerine silâhla gittikleri halde o yine de yılmamış ve inandığını söylemeye devam etmiştir. Örneğin; Ali Şükrü Bey, yeni Meclis’in kurulduğu ilk günlerde “içki yasağını” gündeme getirmiş ve 14 Eylül 1920’de kabul edilen “Men’i Müskirat Kanunu” dindar arkadaşlarının gayretleriyle yürürlüğe girmiştir. Bu olay içki müptelası bazı şahısların ona düşmanlığını artırmıştır.

Ali Şükrü Bey aynı zamanda Said Nursî ile yakın dosttu. Bu nedenle onun bazı eserlerini kendi matbaasında bastırmıştı. Bu gibi nedenlerden dolayı boy hedefi haline gelen Ali Şükrü Bey, 27 Mart 1923 günü Mustafa Kemal’in özel muhafız alayı komutanı ve arkadaşı olan Giresunlu Topal Osman tarafından boğularak öldürülmüştür. Bu cinayet Türkiye Cumhuriyet’inde ilk siyasi suikastlerinden biridir.

Ali Şükrü Bey’in kimliğinin tanımlayan en veciz ifade “İslam”dır. Hassasiyetlerini, atılganlığını, mücadeleci ruhunu, cüretkarlığını ve muhalif duruşunu besleyen yegane kaynak İslam’dır.

Tarihimizde öyle şahsiyetler vardır ki, ömürleri boyunca gösterdikleri yiğitçe davranışlar kimilerin işine gelmemiş, böylece unutturulmaya çalışılmışlardır. Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey’de bunlardan biridir ancak bu sinsi siayset başarıya ulaşamamış Ali Şükrü Bey başta olmak üzere gündemde olmalarından rahatsızlık duyulan İslam’ın izzetli neferleri, Hakk’ın hatırını her telakkiden aziz bilen şahsiyetli Müslümanlar tarafından her daim hizmet ve şükranla anılmışlar ve anılmayada devam edeceklerdir.

Ali Şükrü Bey’i vefatının 94. Sene-i devriyesinde tekrardan kabri başında anıyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları olarak, adaleti ayakta tutan adil bir şahitlik yapmanın ağır faturasını canıyla, kanıyla ödeyen ve Müslümanlara İslami bir şahsiyet olmasının halis örnekliğini sunan aziz şehit Ali Şükrü Bey’i minnetle ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Rabbimiz şahidliğini kabul buyursun. Temennimiz Ali Şükrü Bey’e bir an önce iade-i itibarda bulunulmasıdır.

İLİM YOLCULARI DERNEĞİ- TRABZON İHH- TRABZON GENÇ İHH