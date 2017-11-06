Ali Küçük Hoca Vefat Etti

Besairul Kuran ismiyle kaleme almış olduğu Kur’an-ı Kerim tefsirinin yazarı olan Konyalı İlim adamı Ali Küçük Hoca Şubat ayında kanser sebebiyle tedavi altına alınmıştı.

Ali Küçük Hoca'nın cenazesinin pazartesi günü (bugün) ikindi namazını müteakip Sultan Selim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

ALİ KÜÇÜK KİMDİR?

Ali Küçük Hoca; Çumra'nın Apa köyünde doğdu. İlk tahsilini köyde tamamladıktan sonra, Konya İmam-Hatip okuluna kaydoldu. 1972 yılında İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Üç yıl Çumra Merkez Kur'an Kursu'nda Kur'an Kursu öğreticiliği yaptı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 6 yıl kadar Avrupa'da Din görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Konya'da pek çok vakıf, dernek ve sosyal gönüllü kuruluşlar bünyesinde çalışmalarına devam etti. Ribat, İlk Adım dergileri ve Vahdet gazetesinde yazıları yayınlandı. İyi derecede Almanca, Fransızca, Arapça bilen Ali Küçük Hoca, evli ve 6 çocuk babasıydı.

Türkiye'nin hemen hemen bütün vahye duyarlı radyolarında, tefsir ve hadis dersleri yayınlanmaktadır. Bu arada sürekli Kur'an ve sünnet öğrenip insanlara ulaştırma çabası içinde olmuştur. İnsanlığın kurtuluşunun vahiyde olduğuna kesin inancı, Konya'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde yaptığı dersler neticesinde toplumun vahiyden çok uzak olduğunu görmesi, kendilerine vahiy ulaştırdığı insanlardan aldığı, "Kur'an'ı ve Kur'an üzerine yazılmış eserleri anlayamıyoruz" şeklindeki ifadeleri, Ali Küçük Hoca’yı Kur'an tefsiri yazmaya şevk etmiştir. Allah'ın inayetiyle her kesimin, ilkokul seviyesinde öğrenim görmüş Müslümanların dahi zorlanmadan anlayabileceği bir tefsir yazmayı gerçekleştirmiştir.