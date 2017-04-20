Ali İsmail’lerin Katilleri Yeni Ali İsmail’ler Peşinde

Ali İhsan Karahasanoğlu

1960 darbesi öncesinde, “Başbakan Adnen Menderes, üniversiteli gençleri toplatıp, kıyma makinelerine attırıyor” yalanlarını bire bir hatırlayanımız, yaşı gereği azdır ama..

2013 Gezi isyanında ortaya atılan palavra haberleri hepimiz biliyoruz..

Şunun şurasında 3 yıllık hikaye..

“Bir hamile kadın panzer altında kaldı bebeği ile birlikte öldü!” yalanı mı dersiniz..

“İşte, panzerin paletleri altında ezilerek can veren gencin sırtı” takdimi ile yayınlanan, aslında denizde bir teknenin pervaneleri ile parçalanan kişinin fotoğrafı yalanı mı dersiniz..

“Ekmek almaya giden küçük çocuğu hedef alarak vurdular” yalanı mı dersiniz..

Somut örnekleri uzatmayalım..

Bire bir biliyorsunuz.

O tahrikler altında, Türkiye’de 30’a yakın insanımızı kaybettiğimizi de biliyorsunuz..

Ali İsmail’ler..

Ethem Sarısülük’ler..

Abdullah Cömert’ler..

Mehmet Ayvalıtaş’lar..

Üç tane dış organizatör ile, FETÖ’nün derin tahrikçilerine aldandılar

Oynanan büyük oyunu göremediler..

Bir hiç uğruna..

Sokaklara çıktılar..

Ve maalesef, ne olduğunu anlamadan canlarını verdiler..

Şimdi 16 Nisan referandumu bahane edilerek, aynı çevreler, aynı oyunu tekrar sahneye koymaya çalışıyorlar..

Bin bir yalan ile..

İpe sapa gelmez palavralarla..

Halkı tahrik ediyorlar..

Gençleri sokağa döküp, Gezi isyanındaki gibi, başka Ali İsmail’leri..

Berkin Elvan’ları.. Mehmet Ayvalıtaş’ları öldürmeye çalışıyorlar..

Soyut iddialarda bulunmuyorum..

Somut örnekler vereceğim..

FETÖ destekli medya organından alıntı ile..

Burdaki Cumhuriyet, Odatv, T24 ve benzeri medya organlarında yer alan birkaç somut örnek ile, uygulama konulmak istenen vahşi senaryoyu deşifre etmeye çalışacağım..

“Haber” görüntülü ahlaksız ifadeler şöyle:

“AKP Urfa milletvekili Yıldız’ın sandık baskını görüntüsü”

Başlığı böyle atıyorlar..

“20 silahlı kişi ile sandığa girdiği” iddia edilip..

Gençleri sokağa dökmek için şu ahlaksız suçlamalar yapılıyor:

“Yıldız ve ekibinin gezdiği Suruç GAP Anadolu Lisesi’nde kurulan 360 seçmenli 1184 nolu sandıkta 240 imzanın karşılığında 400’den fazla oy kullanıldığını, sandık bölgesinde de kullanılmamış 300 adet zarf bulunduğunu tespit eden HDP Milletvekili İbrahim Ayhan da aynı noktaya dikkat çekmişti.”

Ben bu ahlaksızları tanımasam..

Benim de kanım beynime sıçrardı..

Ne demek, sandığa silahlı baskın..

Ne demek, halkın tercihini değiştirmek için, sandıkta oy sahtekarlığı yapmak..

Hangi dürüst insan, böyle bir yanlışa seyirci olmak ister..

Ama dedim ya..

Bunların cibilliyetlerini iyi bilirim..

Sadece test etmek için..

Hemen araştırdım..

AK Prati’nin böyle bir hizmeti var mı bilmiyorum..

Suçlayanlar ile aynı kafadan oldukları için..

Direkt CHP’nin internet sitesine baktım..

CHP’nin internet sitesinden, CHP’li kafaların sahtekarlık yapıldığını iddia ettikleri sandıkla ilgili şu bilgileri aldım..

Şanlıurfa, Suruç, 1184 nolu sandık..

Kayıtlı seçmen: 405..

Kullanılan oy: 296..

Geçersiz oy: 6..

Geçerli oy: 290..

Hayır: 160..

Evet: 130..

Hani bu sandıkta 400’den fazla oy kullanılmıştı..

Hani bu sandıkta, kullanılmamış 300 adet zarf bulunmuştu..

PKK’nın uzantısı HDP’li milletvekilinin beyanı ile, hani bu sandıkta sahtekarlık yapılmıştı..

Seçime katılma oranı, Türkiye genelinin çok altında..

Türkiye genelinde % 86 katılım var iken.

Bu sandıktaki katılım, % 75 civarında..

Ve daha önemlisi..

Şanlıurfa geneline göre de..

Türkiye geneline göre de..

Kullanılan oyların yönü, farklı tercihde..

Türkiye genelinde “evet”ler çoğunlukta olduğu hale..

Bu sandıkta “hayır” oyu çoğunlukta..

Hem de % 50’yi aşacak şekilde..

Eeee..

Bu sandıkta ne sahtekarlığı olabilir ki?

Ne bekliyorsunuz? Türkiye genelinde evet çıktığı halde..

Şanlıurfa genelinde evet çıktığı halde..

Bu sandıkta, “hayır”ın yüzde 100 mü çıkması gerekiyordu?

Garip Berkin Elvan’ların.. Garip Ali İsmail’lerih sokağa dökülmesi için..

Göz göre göre.

Yalan söylüyorlar..

Halkı tahrik ediyorlar..

İnsanların canları ile oynuyorlar..

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Bir somut örnek daha vereceğim..

Yine Şanlıurfa’dan..

Haber görüntülü tahrik edici yayındaki ifadeler şöyle:

“Suruç’un Hacı Mahmut Yavuz Anadolu Lisesi 1180 no’lu sandığa gelen AKP’li Yıldız ve bellerinde silah bulunan ekibi, önce sandığa müdahale ederek sandık kurulunu sandıktan uzaklaştırıyor.”

Haberin devamını aktarmaya gerek yok..

Bu sandık için de.

Yine CHP’nin internet sitesinden girerek sonuçlarına baktım..

Orda da 397 kayıtlı seçmen var..

345 oy kullanılmış..

11’i geçersiz..

334 geçerli oy var.

169 hayır çıkmış..

165 de evet..

Eeee?

Türkiye geneline göre, “hayır” lehine bir sonuç..

Hayır daha fazla çıkmış..

Daha ne istiyorsunuz?

Yok silahlı kişiler gelmiş de..

Sandığı basmış da..

Sandık görevlilerini dışarı çıkarmış da..

El insaf yani..

Bu kadar gözü dönmüş adamlar..

Sonunda, sandığı “hayır” oyları ile mi doldurmuşlar?

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Bu haberleri okuyan gençler..

O sandıklardaki gerçek sonuçları bilmeyen zavallı Ethem Sarısülük’ler..

Kanı kaynayan Mehmet Ayvalıtaş’lar..

Sokağa dökülmek isteniyor..

Yeniden Gezi isyanı benzeri olaylar.

Yeniden orayı burayı taşlarla yerle bir etmeler..

Bu arada istenmeyen can kayıpları..

En sonunda da, “Katil polis!”

Katil, sizsiniz!

Medyaya yerleşmiş ahlaksızlar..

O çocukların katilleri, dün sizdiniz..

Allah korusun, yarın benzer ölümler olursa..

Yine katilleri, sizlersiniz..

Yeni Akit