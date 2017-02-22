Ali Emre’nin Yeni Şiir Kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Okuyucuyla Buluştu

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22.02.2017 01:25
Ali Emre’nin Yeni Şiir Kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Okuyucuyla Buluştu
Şair Ali Emre'nin yeni şiir kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Temmuz kitaptan çıktı.

Temmuz Kitap etiketiyle yayımlanan kitap, şairin beşinci şiir kitabı. Daha önce “Kıyamet Mevsimleri”, “Milyon Sesli Mızıka”, “Onarılmış Yas Bitiği” ve “Yeryüzüne Dağılan” adlı şiir kitapları bulunan Ali Emre, hâlen yayın yönetmenliğini üstlendiği Temmuz dergisinde şiir ve yazılarını yayımlamaya devam ediyor.

Ali Emre şiirinde yeni bir toplam, farklı bir dönemeç Meryem’in Yokluğunda. Ağır bir iç sızısının, başka yuvalara sığmayan acıların hemen yanı başında diri bir sesle, eleştirel bir bakışla, umut ve inançla örülmüş tanıklıkları, insanlık hâllerini, sosyal ve siyasal vurguları görmek mümkün.

“Meryem’in Yokluğunda Annem”, “Tandır Kaynayınca” ve “Buz Gibi Sosyoloji” başlıklarını taşıyan üç bölüme ayrılan kitapta; kişisel yönü baskın içli ve lirik ses rüzgârına, tarihsel ve toplumsal yükseltiler eşlik ediyor. Merhamet, yokluk, özlem, direnç, arayış, öfke, çırpınış ve kavga içinde oluşan bilinç ve duyarlılık; hem geçmişe uzanan hem de güncelliği gözeten dinamik bir düzlemde birbiri ardınca açılan farklı pencerelerle sesleniyor okuyucuya.

Kapak tasarımı Necmettin Asma tarafından yapılan kitap 88 sayfa. Kitapta, son yıllarda yazılan ve dergilerde yayımlandığında büyük ilgi gören yirmi dört şiir yer alıyor.

Temmuz Kitap: 0 212 524 10 28

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