Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
11.04.2017 15:24
Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!
Aralarında Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu gazeteciler, "darbeye teşebbüs etmekle" suçlanıyor.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan Fethullah Gülen cemaatinin medyadaki kurumsal yüzü olarak bilinen Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan AlkanŞahin AlpayMustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 kişinin, "darbeye teşebbüs" iddiasına dayanan suçlamaladan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasına dayanan suçlamadan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurttarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer TürköneŞahin AlpayAli BulaçAhmet Metin SekizkardeşAhmet Turan AlkanAlaattin GünerCuma KayaFaruk AkkanHakan TaşdelenHüseyin BelliHüseyin Turanİbrahim Karayeğenİsmail KüçükMehmet ÖzdemirMurat AvcıoğluMustafa ÜnalOnur KutluSedat YetişkinŞeref YılmazYüksel Durgut ve Zafer Özsoytutuklu, Ahmet İrem, Ali HüseyinçelebiSüleyman SargınOsman Nuri ArslanOsman Nuri ÖztürkLalezer SarıibrahimoğluNuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz olarak yer aldı.

İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan İhsan Duran Dağı ise "firari" olarak belirtildi.

İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayarak, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Aralarında Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu bazı yazar ve yöneticiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TÜRKSAT Baskını Davasında 'Etek'li Protesto06 Nisan 2017 Perşembe 17:37
  • Darbe Şüphelisi Tümgeneral ABD'yi 9 Kez Aramış04 Nisan 2017 Salı 19:52
  • Erciyes Üniversitesinde "Bylock" Operasyonu04 Nisan 2017 Salı 13:44
  • Sayıştay'a FETÖ Operasyonu04 Nisan 2017 Salı 08:58
  • Erzurum'daki FETÖ Davasında 15 Sanığa Hapis03 Nisan 2017 Pazartesi 21:15
  • 45 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi03 Nisan 2017 Pazartesi 20:24
  • 21 Kişinin Tahliyesine Karar Veren Heyet Görevden Uzaklaştırıldı03 Nisan 2017 Pazartesi 20:20
  • Mali Şube'den FETÖ Operasyonu: 80 Gözaltı Kararı03 Nisan 2017 Pazartesi 10:27
  • Soylu, FETÖ ve PKK Operasyonlarının Bilançosunu Açıkladı02 Nisan 2017 Pazar 23:05
  • Darbeciler 'Başka Şansımız Yok' Deyip 11 Bomba Daha Atmış02 Nisan 2017 Pazar 22:59
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim