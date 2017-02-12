Albayın Odasında İsim Listesi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
12.02.2017 09:59
Albayın Odasında İsim Listesi
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yapılan aramada, Kurmay Albay Korkmaz'ın odasında, Numan Kurtulmuş'un ismi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Varank'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan aramada, darbe şüphelisi Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasında, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Özel Kuvvetler Komutanlığında arama yapıldı. Dosyanın şüphelilerinden tutuklu Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın 2. Tugay 4. Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında yapılan aramada, üzerinde "5" yazılı zarf bulundu.

Zarf içerisinden "Tatbikat Hazırlığı (Radar)" başlığı adı altında 21 maddelik not bulunan A4 kağıdı çıktı. El yazısı ile yazılan notlarda, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin olduğu belirlendi.

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Kurtulmuş, Kalın ve Varank'ın isim ve adreslerinin bulunduğu notun, 15 Temmuz 2016'da bu isimlerin kaçırılması planı çerçevesinde yazılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Murat Korkmaz'ın 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arasında olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA

 

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