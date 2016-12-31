Alanya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 8 Akademisyen Tutuklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ndeki 22 öğretim elemanından 8’i tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) soruşturma kapsamında, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) görevli 3’ü kadın 22 öğretim elemanının ifade işlemleri tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre, zanlılardan 8’i çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, 14’ü yurt dışına çıkış yasağı konularak adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öğretim elemanlarının, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmayı sürdürdükleri, örgüte ait olan yurt dışındaki eğitim kurumlarını ziyaret edip, eğitim verdikleri ve örgütün ev toplantılarına katıldıkları belirtildi.
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