“Al Jazeera’nin Kapatılması İfade Özgürlüğüne Aykırı”

İsrailli insan hakları kuruluşu İsrail Vatandaş Hakları Derneği, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun kapatılması ile ilgili karar hakkında açıklama yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Al Jazeera’nin kapatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır.” denildi.

“Basın Özgürlüğüne Yönelik Tehlikeli Bir Adım”

İngiliz mandasından bu yana İsrail İçişleri bakanlarının sahip olduğu “herhangi bir gazete veya televizyonu kapatma yetkisinin” sadece bir kaç ay önce Knesset’te iptal edildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ancak bugün görüyoruz ki bir Bakan kalkıyor ve yeniden bir televizyon kanalını kapatma yetkisine sahip olmak için kanun değişikliği talebinde bulunuyor. Biz bunu basın özgürlüğüne yönelik tehlikeli bir adım olarak görüyoruz. Bu girişim hükümetin son dönemde politikalarını eleştirenlere yönelik ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı adımlarının bir parçasıdır.”