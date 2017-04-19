AKUT’u Karıştıran İddia: 10 Milyon Lira Nerede?
Daha önce Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) üyesi olan ve gönüllü olarak 15 yıl boyunca burada faaliyetlerde bulunan Orhan Karakurt, Twitter hesabından AKUT ve Nasuh Mahruki hakkında açıklamalarda bulundu.
“10 Milyon TL’nin Hesabını Vereceksiniz”
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Karakurt, Nasuh Mahruki’nin referandumdan sonra halkı sokağa dökmeye çalıştığını belirterek, “İnsanları manüpile edip sokağa dökmek için bu manevraları yapacağına AKUT Entitüsü üzerinden derneğe aktarılması gereken paraları nasıl yurt dışında kurduğunuz paravan şirketlerle götürdüğünüzü, son olarak örtmeye çalıştığınız 10 milyon TL’nin hesabını vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.
“Bu Bir İhbardır”
Yönetim kurulundaki tüm üyelerin sorumlu olduğunu savunan Karakurt, “Bu bir ihbardır, önü arkası bilgi belge ve üyelerin bilgisi dahilindedir. Sorumlu kişiler tüm yönetim kurulu üyelerdir. Milletimizin arama kurtarma derneği olarak bildiği bu kurum içindeki hırsızları bilme hakkı vardır. Bu 10 milyon TL’yi götüren şahsı kendi pislikleri çıkmasın diye mahkemeye verememektedirler.” dedi.
“Mahruki Yargı Önünde Hesap Vermelidir”
Mahruki’nin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyleyen Karakurt, “Gönüllü kuruluşun içinde yönetim kurulundan maaş alan yönetim kurulu üyesi Ş, paraları götüren enstitü yöneticisi D. ve gizli ottağı C. istifa ettiği hâlde yönetim kurulu kapalı. Toplantılarına girip yerine bıraktı, yeni başkanla aynı mihvalde derneği halen yöneten Mahruki yargı önünde bu rezilliğin hesabını vermelidir. AKUT bilinmez bir çukurun içine sürüklenirken kendini kutarmak için sanal düşmanlar yaratan Mahruki kaçak kullanılan telsiz frakansları ki büyük suçtur.” açıklamalarında bulundu.
“Ekipte FETÖ’cü Var”
Söylediklerinin yalan olduğu ispatlanırsa özür dileyeceğini kaydeden Karakurt, “Dernekteki FETÖ’cü ekip lideri AKUT etiketi ile verdiği konferansların tamamının parasını cebine indiren, derneğe bir kuruşunu aktarmayan Mahruki bu söylediklerimin bir tanesinin yalan, yanlış, eksik olduğunu ispatlasın, tüm kamuoyu önünde özür diliyeceğim ve tüm üyelerin tamamının bana tazminat davası açmalarını rica edeceğim. Artık sanal düşman üreterek orada oturma dönemi bitti. Emeği sömürerek rant elde etme dönemi bitti. Şimdi hesap verme dönemi. Artık üyeler gözünü açsın, kol kırılıp yen içinde kalma dönemi bitmiştir. İçerideki safraları atma dönemi başlamıştır. Bunu sağduyulu üyeler yapacak diye umuyor ve bekliyorum. Derneğe zarar gelmesin diye bu rezilliklere bu zamana kadar tahammül ettik. Artık yeter. Güneş balçıkla sıvanmaz, kukla bir başkan getirip ardından kapalı toplantılarla dernek yönetmek, bir de bizi aptal yerine koyup tekrar kurumlar arası ilişkileri düzeltmek için kullanabileceğini sanmak en hafif tabiriyle aymazlıktır.” dedi.
“Bir Şeylerin Üstünü Örtme Çabası Değilse Nedir?”
Karakurt son olarak, “Dernekten götürülen 10 milyon TL’yi alan şahsı savcılığa vermek yerine 2 milyonunu derneğe iade et, bu işi kapatalım pazarlığı bir şeylerin üstünü kapatma çabası değilse nasıl izah edilebilir? Dernek Anadolu’da insan kurtarmaktan başka hiçbir çabası olmayan tertemiz ekip liderleri ve üyeler yepyeni şaibesiz bir yönetim oluşturarak yollarına devam etmeli. Bu derneğin geleceğini bu şaibeli insanların ve Mahruki’nin kirli tezgahlarından kurtarmalıdırlar.” diyerek sözlerine son verdi.
AKUT: Büyük Haksızlık
Karakurt tarafından yapılan açıklamaların ardından AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin açıklamada bulundu.
Gökşin’in açıklaması ise şöyle:
“20 yılı aşkın bir zaman diliminde gerçekleştirdiği her çalışmada, sosyal fayda yaratmayı hedefleyen AKUT, sadece derneğiyle değil; AKUT Vakfı, AKUT Spor Kulübü, Öğrenci Toplukları ve Yayın Evi ile, yetkin olduğu alanlarda hizmet üretmektedir. 2012 yılında AKUT’a düzenli ve sürdürülebilir bir finansal destek sağlamak üzere kurulmuş olan AKUT Enstitümüz tarafından gerçekleştirilen uluslararası bir projede, 2016 yılı sonunda görevli bir kişinin, derneğimizin kuruluş amacı, faaliyetleri ve misyonlarına aykırı davrandığı ve görevini kötüye kullandığı tespit edilmiş ve ivedilikle derneğimizle ilişiği kesilmiştir. İlgili kişinin AKUT Enstitüsü Ltd. Şti. adında bir şirket kurduğu anlaşılmış, AKUT ve iştiraklerinin hiçbir ilgisi olmayan bu şirketin faaliyetlerinin durdurulması yönünde hukuki süreç başlatılmış ve konu ile ilişkili tüm değerli paydaşlarımız bilgilendirilmiştir. Misyonu, afetlerde ve kazalarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek olan ve bu alanda ulusal ve uluslararası haklı başarılar kazanmış derneğimiz AKUT’un yaşadığı mağduriyet, maddi-manevi zararlarla ilgili yasal süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Yaşadığı bu mağduriyete rağmen 3.kişilerce bir takım sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili suçlanmak, işi sadece hayat kurtarmak olan derneğimize yapılan büyük haksızlıktır. AKUT ve tüm üyeleri için, bu dünyadaki en değerli şey; ikamesi, telafisi, geri getirilmesi mümkün olmayan yaşamdır. Birleşmiş Milletler’in onayladığı Türkiye’nin ilk arama-kurtarma ekibi ve dünyanın bu konudaki 7. sivil toplum kuruluşu AKUT olarak, kurulduğumuz 1996 yılından bu yana, ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında, doğa ve kent koşullarında yaşanan afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz.Toplumumuzdan aldığımız güç ve motivasyonla, hayat kurtarmaya, yaraları sarmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla bildiririz”
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