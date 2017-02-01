Aktay: İzlemekle Kalmayıp Gereğini Yapacağız
AK Parti MYK sonrası ABD'nin YPG'ye yaptığı zırhlı araç yardımıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "ABD'nin, sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız" dedi.
PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin başını çektiği ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin kendilerine zırhlı personel taşıyıcı verdiğini duyurmuştu. ABD de SDG'ye zırhlı araç verdiğini doğrulamış ancak bu yardımı SDG içindeki Arap unsurlar verdiklerini belirtmişti.
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada ise, isim vermeden ABD'nin YPG'ye yaptığı zırhlı araç yardımı eleştirilmişti. MGK bildirisinde, "Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usûllerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir" denilmişti.
YPG'ye destek hep sorun oldu
PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin tepkisine sebep oluyor. Önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle Türkiye arasında IŞİD'le mücadelede YPG'ye verilen destek sık sık karşılıklı sert açıklamalarla ilerledi.
ABD bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı. Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurdu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.
Trump'ın 'güvenli bölge' açıklaması
Ancak Donald Trump yönetiminin Ortadoğu'da nasıl bir politika izleyeceği henüz netleşmiş değil.
Trump, Suriye'de "güvenli bölgeler kuracağını" açıklamıştı. Trump'ın bu konuda hazırladığı ve medyaya sızan karar metninin taslağında, Suriye'ye komşu ülkelerde de güvenli bölgeler kurulabileceği belirtiliyordu.
Türkiye ise bu açıklamalar karşısında temkinli. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye başından beri Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasını savundu; Trump’ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lâzım" diye konuşmuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığı devralırken yaptığı açıklamalarla ilgili sorular üzerine, "Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu'yla ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek" demişti.
Kaynak: AA, Al Jazeera
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