Akşener, Yeni Partinin Kuruluşunu Açıkladı

Eski milletvekili Meral Akşener'in kurucu genel başkanı olduğu partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu.

Akşener, bakanlık binasına bazı parti kurucularıyla geldi.

Yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığının ilgili birimine teslim eden Meral Akşener, yaklaşık 20 dakika içeride kaldı. Akşener, daha sonra açıklama yapmadan binadan ayrıldı.

Ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geçen Akşener, "İyi Parti"nin kuruluş toplantısında konuştu.

"GÜCÜMÜZ VAR

Akşener konuşmasında, "Adil bir Türkiye istiyoruz, gücümüz var. Özgür bir toplum istiyoruz, gücümüz var. Mutlu bir Türkiye istiyoruz, hakkımız var. Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Güzel bir Türkiye istiyoruz, hakkımız var. Allah vatana millete insanlığa hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

8 IŞIKLI GÜNEŞ

İyi Parti'nin “kurucular kurulu” ve “parti programı” belli oldu. Kurucular kurulunda yer alan eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, partinin logosunu paylaştı. Buna göre yeni partinin logosu sekiz ışıklı güneşten oluşuyor.