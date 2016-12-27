Aksaray Merkezli 7 İlde ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Gözaltı

Aksaray merkezli 7 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, 10 emniyet görevlisi ile 1 öğretmen gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli, Muş, Şırnak, Mardin, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3’ü rütbeli, 7’si polis memuru olmak üzere 10 emniyet mensubu ile 1 öğretmen gözaltına alındı.

Şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Adresinde bulunmayan 1 polis memurunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.