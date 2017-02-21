Akşam’ın Büyük Önerisi: Tek Tip Kıyafet Faşizmi!

»Ana Sayfa»Medya
21.02.2017 19:48
Akşam’ın Büyük Önerisi: Tek Tip Kıyafet Faşizmi!
​​​​​​​Terör suçundan yargılananlara tek tip kıyafet önerisi sizce de ‘yeni Türkiye’den çok Siyonist zindanları, Guantanamo’yu çağrıştırmıyor mu?

HAKSÖZ HABER

İktidar medyası devletçi-milliyetçi fanatizmde sınır tanımayan tutumunu sürdürürken, ‘ilginç’ önerilerle farkını göstermekten de geri kalmıyor. Akşam gazetesi de bugün baş sayfasından bir öneride bulunmuş, terör suçuyla yargılananların tek tip kıyafete sokulmasını talep etmiş!

Öneri dikkat çekici olmakla birlikte hiç de orijinal sayılmaz! 12 Eylül’ün yargılamalarını akla getiriyor. Gazetenin de somut biçimde hatırlattığı örnek ise Guantanamo zulmü!

Neden bir yayın organı geçmişte kalması gereken dayatmaları, acıları hatırlatmayı, güncelleştirmeyi kendisine iş edinir, sormak lazım. Bunun temelde ülke çapında estirilen otoriter-milliyetçi rüzgarlarla ilişkili olduğu açık. Ve bu otoriter tutumun sadece daha fazla baskı ve şiddet getireceği de!

aksam_b.jpg

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı23 Ocak 2017 Pazartesi 10:42
  • Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı19 Ocak 2017 Perşembe 04:30
  • Cemil Barlas Ahlaksızlığın Dibini Buldu: 3 Yaşındaki Çocuğa İşkence Teklifi17 Ocak 2017 Salı 12:30
  • Yıldıray Oğur'a Turgay Oğur Üzerinden Linç Girişimi!17 Ocak 2017 Salı 07:05
  • Sol Haber'in THY Eleştirisi Mizah Konusu Oldu07 Ocak 2017 Cumartesi 19:15
  • Doğan Medyanın Elemanları Sosyal Medyada Algı Görevinde04 Ocak 2017 Çarşamba 03:34
  • Yine Aydın Doğan’ın CNN Türk’ü, Yine Teknik Hata(!)19 Aralık 2016 Pazartesi 06:07
  • Halep ABD Medyasının Umurunda Değil!15 Aralık 2016 Perşembe 15:23
  • Doğan Medyası Esed'in Halep Katliamını Zafer Olarak Gördü13 Aralık 2016 Salı 01:24
  • Aydın Ünal’ın CHP’ye Dair Yazısı Meclisi Gerdi!12 Aralık 2016 Pazartesi 15:42
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim