Akşam’ın Büyük Önerisi: Tek Tip Kıyafet Faşizmi!

​​​​​​​Terör suçundan yargılananlara tek tip kıyafet önerisi sizce de ‘yeni Türkiye’den çok Siyonist zindanları, Guantanamo’yu çağrıştırmıyor mu?

HAKSÖZ HABER

İktidar medyası devletçi-milliyetçi fanatizmde sınır tanımayan tutumunu sürdürürken, ‘ilginç’ önerilerle farkını göstermekten de geri kalmıyor. Akşam gazetesi de bugün baş sayfasından bir öneride bulunmuş, terör suçuyla yargılananların tek tip kıyafete sokulmasını talep etmiş!

Öneri dikkat çekici olmakla birlikte hiç de orijinal sayılmaz! 12 Eylül’ün yargılamalarını akla getiriyor. Gazetenin de somut biçimde hatırlattığı örnek ise Guantanamo zulmü!

Neden bir yayın organı geçmişte kalması gereken dayatmaları, acıları hatırlatmayı, güncelleştirmeyi kendisine iş edinir, sormak lazım. Bunun temelde ülke çapında estirilen otoriter-milliyetçi rüzgarlarla ilişkili olduğu açık. Ve bu otoriter tutumun sadece daha fazla baskı ve şiddet getireceği de!