Akşamcının Haber Mantığı

HAKSÖZ-HABER

Özellikle de FETÖ ile mücadele adı altında bir dizi hukuksuzluklara şahit olunuyor. Hatta hukuksuzluklardan da öte düpedüz akıl ve mantık dışı olaylarla karşılaşılıyor. Geçmişte Elifba’yı dahi suçlu bulan bir gelenekten geliyoruz. Bunun günümüzdeki son örneklerinden biri ise milyonlarca ailede bulunan tefsir ve hadis kitaplarının suç unsuru olarak gösterilmesidir.

Akşamcının süper aklıyla sanki örgütle irtibat varmış gibi FETÖ’ye atıf yapmak marifetiyle manşete çekilen olay tam da bunu ifade etmektedir. Neymiş, bu eserler sırf bir zamanlar binlerce baskı yapan ama son zamanlarda suça bulaşmış bir örgütle anılan gazete ve yayınevlerinden çıkmış; o halde bu eserleri bulunduranın örgütle alakası var demekmiş!

Ne diyelim, Akşamcının tefsir ve hadis bilgisi ancak bu kadar olur!

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