Aksa Murabıtası: İşgalciler Başörtümü Zorla Çıkardı!
Mescid-i Aksa kadın muhafızı diğer adıyla 'murabıta' Hatice Huveys, işgalci İsrail tarafından defalarca tutuklandı, Aksa'dan uzaklaştırıldı.
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Geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanarak gözaltında tutulan Huveys, hapiste yaşadıklarını anlattı: "Hücrede başörtü ve elbiseyle durmanın yasak olduğunu söyleyerek üzerimdekileri çıkardılar. Beni yabancı erkeklerin önünden durulamayacak bir kıyafetle bıraktılar. İki gün boyunca bu yerde örtüsüz bir şekilde namaz kıldım."
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