AKOM'u İşgal Eden Darbeciler Müebbet Hapisle Yargılanacaklar
Darbe günü AKOM'u işgal eden darbeci askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Etiketler: darbe soruşturması, FETÖ soruşturması, AKOM, işgal, darbeci, müebbet
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