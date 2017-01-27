AKOM'u İşgal Eden Askerlere İlişkin İddianame Kabul Edildi
15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin, 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 şüpheli asker, 14 Mart'ta İstanbul Adalet Sarayında hakim karşısına çıkacak.
Yine darbe girişimine teşebbüs ettikleri iddiasıyla Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik, aralarında subayların da bulunduğu 72'si tutuklu 75 askerin de yargılanmasına 13 Mart'ta Silivri'de başlanacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutanın da aralarında bulunduğu 72'si tutuklu 75 asker hakkında, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
"Halkın direnişiyle karşılaştılar"
İddianamede, tüm şüphelilerin, darbe girişiminde İstanbul'da görev alan diğer şüphelilere yardıma gitmek için Yalova Hava Meydan Komutanlığından çıkış yaptıkları, İstanbul Kavacık mevkisine geldiklerinde halkın direnişiyle karşılaştıkları ve bir müddet bekledikten sonra polise teslim oldukları kaydedildi.
Başsavcılığın onayının ardından, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmanın 13, 14, 15, 16 ve 17 Mart'ta yapılmasına hükmetti.
AKOM'un işgal edilmesi davası
Yine darbe girişimi sırasında AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 şüpheli asker hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Ayrıca 4 tutuklu askerin, işgal sırasında 7 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 63 yıldan 105'er yıla kadar hapis, 11 şüpheli askerin ise işgal sırasında "kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla 1 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilen iddianamede, 17 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.
"Görüntülerin MİT'e iletiminin engellenmesi amaçlandı"
İddianamede, şüpheli askerlerin amacının, yaklaşık 3 bin kamerayla kentin birçok noktasını kayıt altına alan ve bu görüntüleri anlık olarak Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ileten AKOM'a hakim olunarak, İstanbul'da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin MİT'e iletiminin engellenmesi olduğu belirtildi.
Başsavcılığın onayının ardından, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame de kabul edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmanın 14 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar verdi.
AA
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