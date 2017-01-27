AKOM'u İşgal Eden Askerlere İlişkin İddianame Kabul Edildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
27.01.2017 20:11
AKOM'u İşgal Eden Askerlere İlişkin İddianame Kabul Edildi
15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin, 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 şüpheli asker, 14 Mart'ta İstanbul Adalet Sarayında hakim karşısına çıkacak.

15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin, 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 şüpheli asker, 14 Mart'ta İstanbul Adalet Sarayında hakim karşısına çıkacak.

Yine darbe girişimine teşebbüs ettikleri iddiasıyla Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik, aralarında subayların da bulunduğu 72'si tutuklu 75 askerin de yargılanmasına 13 Mart'ta Silivri'de başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutanın da aralarında bulunduğu 72'si tutuklu 75 asker hakkında, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"Halkın direnişiyle karşılaştılar"

İddianamede, tüm şüphelilerin, darbe girişiminde İstanbul'da görev alan diğer şüphelilere yardıma gitmek için Yalova Hava Meydan Komutanlığından çıkış yaptıkları, İstanbul Kavacık mevkisine geldiklerinde halkın direnişiyle karşılaştıkları ve bir müddet bekledikten sonra polise teslim oldukları kaydedildi.

Başsavcılığın onayının ardından, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmanın 13, 14, 15, 16 ve 17 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

AKOM'un işgal edilmesi davası

Yine darbe girişimi sırasında AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 şüpheli asker hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca 4 tutuklu askerin, işgal sırasında 7 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 63 yıldan 105'er yıla kadar hapis, 11 şüpheli askerin ise işgal sırasında "kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla 1 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilen iddianamede, 17 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

"Görüntülerin MİT'e iletiminin engellenmesi amaçlandı"

İddianamede, şüpheli askerlerin amacının, yaklaşık 3 bin kamerayla kentin birçok noktasını kayıt altına alan ve bu görüntüleri anlık olarak Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ileten AKOM'a hakim olunarak, İstanbul'da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin MİT'e iletiminin engellenmesi olduğu belirtildi.

Başsavcılığın onayının ardından, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame de kabul edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmanın 14 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar verdi.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suluova Kaymakamı Abdullah Aslaner Açığa Alındı26 Ocak 2017 Perşembe 18:04
  • Balıkesir’de 16 Eski Emniyet Mensubu Tutuklandı26 Ocak 2017 Perşembe 13:46
  • 19 'Bylock'çu Askere 15'er Yıla Kadar Hapis İstemi25 Ocak 2017 Çarşamba 19:12
  • Polislerin Darbecilere Direnmesini Engelleyen Âmire Müebbet İstemi25 Ocak 2017 Çarşamba 16:24
  • Uludağ Üniversitesi’nde 7 Akademisyen Gözaltına Alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 13:42
  • ByLock Kullanan 7 İnfaz Koruma Memuru Tutuklandı24 Ocak 2017 Salı 18:16
  • 43 Hava Harp Okulu Öğrencisine Tahliye Kararı24 Ocak 2017 Salı 18:08
  • Darbeci Albay “Polisler Gelirse Vurun” Emri Vermiş!24 Ocak 2017 Salı 13:59
  • İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Davanın 2. Duruşması24 Ocak 2017 Salı 13:11
  • Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama23 Ocak 2017 Pazartesi 19:41
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Acil B RH Negatif Kan Aranıyor
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim