Akıncı Üssü İddianamesi Mahkemede
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini açıkladı. Yüksel Kocaman'a göre, 6 şüphelinin sivil yönetici, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu iddianamenin bir numaralı şüphelisi Fethullah Gülen. İki numaralı şüpheli Gülen örgütünün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz. Üç numaralı şüpheli ise Kemal Batmaz.
Başsavcı Yüksel Kocaman iddianamede bir orgeneral, altı tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere 481 şüphelinin olduğunu belirtti.
Gülen örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Adil Öksüz'le ilgili detaylar
Adil Öksüz'ün Gülen örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti iddianamede yer aldı. Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi.
İki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz 2016 saat 10:22'de ABD Başkonsolosluğu'ndan arandığı, Öksüz'ün telefona yanıt vermediği, görüşmenin yapılamadığının belirlendiği ifade edildi.
İddianameye göre Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 18 Temmuz 2016'da saat 8:01'de Esenboğa Havalimanı'ndaki, saat 9:27'de ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz, aynı gün saat 11:10 ve 22:48'de İstanbul Üsküdar, saat 23:47'de İstanbul Atatürk mahallesinde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün, 19 Temmuz'da saat 12:43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.
'2 F-16 pilotu Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi'
570 klasörden oluşan 4 bin 658 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekilleri şikâyetçi olarak yer aldı.
İddianameye göre, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdi, diğer pilotlardan ikisi İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken iki F-16 pilotu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi. Diğer 10 F-16 pilotu da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.
Hangi olaylar iddianamede?
Başsavcı iddianamenin TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekât Daire Başkanlığı’nın, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün bombalanması olaylarıyla Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini de kapsadığını bildirdi.
İddianamede Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklarla İstanbul SAT Komutanlığı'ndan gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.
İddianame ayrıca Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne giderek darbeye teşebbüs eylemlerine ortak olunmasını kapsıyor.
İki gün gözaltında kaldı, serbest kaldı, kaçtı
15 Temmuz darbe girişimini organize eden isimler arasında yer alan Adil Öksüz, 16 Temmuz’da Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındı. Öksüz, 18 Temmuz’da sabaha karşı savcılığa sevk edildikten sonra tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Öksüz, "sabit ikametgâh sahibi olması ve delilleri karartma imkânı olmaması" gerekçeleriyle serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren hâkim de tutuklama talebini reddetti. Hem Öksüz'ü serbest bırakan hem de savcının itirazını reddeden hâkimler hakkında HSYK tarafından soruşturma başlatıldı. İki hâkim görevden uzaklaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz'le ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz'le Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirlemişti. Akıncı Üssü iddianamesinin üç numaralı ismi de Kemal Batmaz.
Kaynak: AA
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