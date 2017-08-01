Akıncı Üssü Davasının 1. Duruşması Yapıldı

Sanıklardan, darbe girişimini yönettikleri belirtilen Kemal Batmaz, Akın Öztürk, Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 41 kişi duruşma salonuna hakim ve savcıların girdiği kapıdan alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülecek duruşmaya sanıklar yoğun güvelik önlemleri altında getirildi.

Darbe girişimini yönettikleri belirtilenlerin de olduğu 41 sanık, duruşmanın yapılacağı salona, hakim ve savcıların da giriş yaptığı kapıdan alındı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşma salonuna binanın arka tarafından götürüldü.

Jandarma komandolarının oluşturduğu güvenlik koridorunda tek sıra halinde bulunan 41 sanık arasında örgütün sivil imamlarından olduğu belirtilen Kemal Batmaz, eski Orgeneral Akın Öztürk, eski Tuğgeneral Kubilay Selçuk ve eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ön sıralarda olduğu görüldü. Sıranın sonunda ise sivil imamlar ile eski asker sanıkları yer aldı.

"Genelkurmay çatı" davasıyla aynı salonda

Mayıs ayında başlayan ve ara kararın ardından 30 Ekim'e ertelenen "Genelkurmay çatı" davasının da görüldüğü duruşma salonunda gerçekleşecek yargılama için jandarma ve polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Basının da yoğun ilgi gösterdiği duruşmanın güvenliği için Sincan Cezaevi Jandarma Taburu ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından gelen jandarma personeli görev aldı.

Cezaevi taburundan 550 personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığından ise 250'si komando, 330'u da jandarma olmak üzere toplam bin 130 jandarma personeli duruşma salonu ve çevre güvenliğinde görev yapıyor.

Hava savunma sistemi, keskin nişancılar, bomba arama köpekleri, zırhlı araçlar, TOMA'lar, "arı" isimli drone, seyyar plaka tanıma sistemlerinin de kullanıldığı güvenlik önlemleri kapsamında, keskin nişancılar da duruşma salonunu gören yüksek alanlara yerleştirildi.

Öte yandan, cezaevi yerleşkesi dışında çok sayıda sivil ve resmi kıyafetli polis ekibi hazır bulundu.

Sanıkların duruşma salonuna getirilişi sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar da darbecileri protesto etti.

Tahtadan yaptıkları mankenlere giydirdikleri tek tip kıyafetlerle darbecileri karşılayan vatandaşlar, "Teröristler tek tip kıyafetle yargılansın", "Hainlere idam istiyoruz", "Dursun bu hayasızca akın" yazılı pankartlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dövizler taşıdı. Vatandaşlar, "Akıncı ovası, mücahitler yuvası", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Devlete uzanan eller kırılsın", "İdam isteriz" ve "Kahrolsun FETÖ" şeklinde sloganlar da attı.

Sanıklar içeri alındığı sırada ise bazı vatandaşlar, "İdam isteriz" sloganı ile ip attı.

Kimlik tespiti tamamlandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ve izleyiciler katıldı.

Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, bazı müştekiler sanık ve sanık avukatlarına tepki gösterdi.

Müştekilerin sanık avukatlarına hakaretlerde bulunması üzerine avukatlar oturdukları sıralara vurarak, durumu protesto etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tarafları tepki göstermemeleri konusunda uyararak, "Davanın önemini herkes biliyor. Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz. Ancak bunu kaldıramayacak kişiler duruşma salonundan ayrılsınlar. Devam ederse, gerekli kişileri talimatla salondan çıkaracağız. Sağlıklı yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor." dedi.

Sanıklardan, Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un kimlik tespiti sırasında müştekilerden bir kişi, "Cehennemde yanacaksın, seyredeceğiz. Yarın kendini as." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne F16'dan bomba atan sanık Müslim Macit'in kimlik tespiti sırasında da bir müşteki tepki gösterdi.

Bu kişiler Mahkeme Başkanı Selfet Giray tarafından, müdahale etmemeleri konusunda uyarıldı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar yönünden soruşturmanın birlikte yapılması ve Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki bağlantılı suçlar yönünden yetki düzenlemelerini dikkate alarak, itirazın reddine oy birliğiyle karar verdi.

Duruşmada daha sonra Mahkeme Başkanı Giray, iddianameyi özetlemeye başladı.

Yarın sanık savunmalarına geçilecek

Birleşen davaların iddianamelerini özetleyen Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmanın yarın saat 09.30'a bırakıldığını bildirdi.

Davanın nasıl süreceğine ilişkin bilgi veren Giray, duruşmada önce örgüt yöneticisi sivil sanıkların, ardından örgüt yöneticisi asker sanıkların, sonrasında da sırasıyla Akıncı Üssü'ndeki sanıkların ve diğer sanıkların dinleneceğini bildirdi.

Sanık savunmalarının alınmasının ardından mağdur, müşteki ve tanıkların beyanlarının alınacağını söyleyen Giray, sanık savunmalarına Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile başlanacağını ifade etti.

Öte yandan, bazı müştekiler, salondan jandarma eşliğinde çıkarılan tutuklu sanıklara tepki gösterdi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

FETÖ elebaşı Gülen, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Öksüz ile sivil şüphelilerden Batmaz, iddianamedeki ilk 3 sanık olarak yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile darbe girişimi sırasında "hürriyetinden yoksun kılınan" Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de aralarında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören 96, maktul yakını 77 kişi ile bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu diğer 20 kişinin müşteki gösterildiği iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ de müşteki tüzel kişilikler olarak sıralanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen ile 2 numaralı şüpheli Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede, konu edilen eylemler şunlar:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe girişime iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

Firariler

Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi tutuksuz yargılanacak.

Aralarında Gülen ve Öksüz'ün de bulunduğu 7 firari sanık hakkında ise yakalama kararları bulunuyor.

Davanın firari sanıkları arasında, Konutkent'te örgüte ait Empati Danışmanlık şirketi adına kiralanan 3 katlı villada Öksüz başkanlığında darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve Akıncı Üssü'ndeki haritalarda parmak izi çıkan eski Jandarma Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Yine darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evi kiralayan Ahmet Sürmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin sanıklarından ve Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan SAT komandosu eski Üstçavuş Fatih Arık ve eski Kıdemli Çavuş Halit Çetin ile darbeye hazırlık toplantıları için kullanılan evleri kiralayan sivil sanık Serkan Aydın da firariler arasında bulunuyor.

AA