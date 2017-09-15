Akıncı Üssü Davasında Ara Karar Açıklandı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada ara kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bir sanığın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Ekim-17 Kasım tarihlerinde görülmek üzere erteledi.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davanın 27'nci celsesi tamamlandı. Savcılık mütalaasının ardından müzakere için duruşmaya ara veren heyet, daha sonra ara kararları açıkladı.

Kararı okuyan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, savunması alınan bazı sanıklar bakımından dava dosyalarının ayrılması veya diğer mahkemelerde görülen dosyalarla birleştirilmesi yönündeki talebi reddettiklerini bildirdi.

Sanıklardan Bilal Akyüz'ün reddihakim talebine ilişkin dilekçesi ile duruşma tutanaklarının değerlendirilmesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca sanıklar hakkında düzenlenen idari tahkikat raporlarının istenmesine de karar verdi.

Çekilen ve azledilenler nedeniyle müdafisi olmayan sanıklara avukat atanması için Ankara Barosuna yazı yazılmasına hükmeden heyet, avukat Ayten İzmirli'nin duruşmanın naklen yayınlanması, aksi takdirde yayın yasağı getirilmesine yönelik talebini de "yasal dayanağı oluşmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Sanık Fetullah Gülen hakkındaki yokluğunda tutuklama kararı ile aralarında Adil Öksüz'ün de bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazı için yazılan müzekkerelerin cevaplarının beklenmesine hükmeden mahkeme, Gülen'in iadesi ile kırmızı bültenle aranan sanıklara ilişkin yazıların cevaplarının da beklenmesi yönünde karar verdi.

ByLock listesinde yer alan sanıklara ilişkin BTK'ya yazı yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıklardan Astsubay Ahmet Taşhanlıoğlu'nun mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Heyet, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 9 Ekim-17 Kasım tarihlerinde görülmek üzere erteledi.

AA