Akıncı Üssü Davasında 13 Kişiye Tahliye Talebi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, delil durumu ve suç vasfının değişme ihtimali dikkate alınarak, tutuklu sanıklardan 13'ünün adli kontrolle tahliyesini talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce verilen ara kararlar gereği dosyaya gönderilen bilgi ve belgeleri okudu. Sanık avukatlarının tahliye taleplerinin alındığı duruşmada, şehit ve gazi yakınları ile sanık avukatları arasında tartışma yaşandı.

Duruşma başlamadan önce sanıkların, salona alındıkları sırada yakınlarının bulunduğu alandaki bazı kişilerle birbirlerine el sallamalarına şehit ve gazi yakınları tepki gösterdi. Tepki üzerine sanık yakınları salondan çıkarıldı.

Duruşmaya sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam edildi.

Sanık avukatı Adem Kaplan'ın, "Burada yargılananların hepsi suçlu değil, yargılama bitmeden herkese suçlu denemez, burada hakaretlere maruz kalıyoruz." şeklindeki sözlerine de şehit ve gazi yakınları tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Avukatlara yönelik bir şey yok, kasıtlı yaptığınızı düşünüyorum." diyerek Kaplan'ı uyardı, izleyicilerin de karşılıklı diyaloğa girmemelerini istedi.

Sanık eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un avukatının, "Müvekkilim hakkındaki iddialar soyut birer iddiadan öteye geçmemektedir. Selçuk, FETÖ'cü değildir, 15 Temmuz'un darbe planı da yoktur ortada. Somut bir vaka vardır fakat müvekkilimin bunda bir dahli yoktur." şeklindeki sözlerine, şehit ve gazi yakınları, "Yuh be!" diyerek tepki gösterdi.

Savcının görüşü

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, suçtan zarar gördüğü anlaşılan müşteki, mağdur kamu kurumları, gazi ve şehit yakınları ile siyasi partiler ve vekillerinin katılma taleplerinin kabulünü istedi.

Cep telefonları, bilgisayarlar ve dijital materyaller üzerinde imaj alma ve rapor işlemleri tamamlandığından, bazı sanıklar yönünden raporların bilirkişiye teslimini, sanıkların sosyal medya, sohbet, mail ve mesajları üzerinde inceleme yapılmasını, suç delili olarak değerlendirilenlerin inceletilmesini talep eden Gümüş, suçta kullanılan cep telefonu, GSM hattı ve diğer eşya hariç olmak üzere diğer bilgisayar, hard disk, CD ve dijital materyallerin sanıklar ve yasal temsilcilerine verilmesi talebinde bulundu.

İstanbul Moda Deniz Kulübünde darbe girişimi gecesi kaydedilen görüntüler ve bilirkişi raporunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesini talep eden savcı, duruşma sırasında bazı sanık ve müşteki avukatlarının hakaret ve tehdit suçlarına ilişkin suç duyurusu taleplerinin, duruşma tutanaklarının çözümünün ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesini istedi.

Sanıkların malvarlıkları üzerindeki tedbirlerinin kaldırılması, dava dosyasının ayrılması ve birleştirilmesi yönündeki taleplerin reddine karar verilmesini isteyen Savcı Gümüş, Genelkurmay çatı davasını gören Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinden, olay gecesine ilişkin dijital kayıtlar ve buna yönelik raporun getirtilmesini talep etti.

Sanıklara yönelik tanık dinletme taleplerinin kabulünü, sanıklardan Zayit Kasabalı, Muhammet Çağrı Şener ve Cevdet Türkeli'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş'in özellikle üzerine atılı "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "askeri komutanlıkların işgali" suçlarından tutuklanmasına karar verilmesini isteyen Gümüş, üzerilerine atılı suç vasfının değişme ihtimali ve delil durumu dikkate alınarak, savunmaları alınan Mehmet Özkan Hanilçi, Erkan Çoban, Cemal Tazesavaş, Selim Demir, Melih Yılmaz, Hüseyin Tanju Taşkıran, Mahmut Tülüce, Mustafa Özbek, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru ve Ahmet Cebel'in adli kontrolle tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluklarının devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının görüşünün ardından müzakereye çekildi.

AA