Akıncı Üssü Davasına Sanık Savunmalarıyla Devam Edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık eski kursiyer pilot teğmen Ahmet Sarıkaya, Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında hazırlık yapıldığı gerekçesiyle çağrıldığını, 143. Filo'da kursiyer pilot olduğunu, Mustafa Azimetli'nin kendilerine emirler verdiğini savundu.

Telsizleri ve bataryalarını şarj etme görevi verildiğini, bunun TMH görevi kapsamında yapıldığını düşündüklerini ileri süren Sarıkaya, üste televizyonların kapalı olduğunu, ancak saat 23.00 sıralarında Boğaziçi Köprüsünün askerler tarafından ulaşıma kapatıldığını, ilerleyen saatlerde de darbe girişimini diğer kursiyerlerin konuşmalarından öğrendiğini iddia etti.

Bunun ardından telsiz şarj etme işini bıraktığını, sabaha doğru da kursiyerlerin ayrılabileceğinin söylenmesi üzerine üsten ayrıldığını belirten Sarıkaya, 25 Temmuz'a kadar arkadaşının evinde kalıp, WhatsApp üzerinden yoklama verdiğini, gece boyunca silah kullanmadığını, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Sarıkaya, üste bulunduğu sürece Kubilay Selçuk, Mustafa Azimetli, Hakan Evrim, Ali Karabulut, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Hakan Karakuş'un üste olduğunu belirtti.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Sarıkaya'ya, filo koridorundaki görüntüler izlettirildi. Harun Biniş'in görüntüleri gösterilen ve görüp görmediği sorulan Sarıkaya, koridorda gazino bölgesinde bu kişiyi gördüğünü, saçı uzun olduğu için dikkatini çektiğini söyledi.

Diğer sivil imam Kemal Batmaz'ın koridordaki görüntüleri gösterilen Sarıkaya, Batmaz'ı ise görmediğini iddia etti.

143. Filo'da kursiyer teğmen pilot olarak görev yapan sanık Muhammed Süheyl Serdaroğlu da Filo Komutanı Azimetli'nin darbe girişimi gecesi "sosyal faaliyet" sebebiyle tüm kursiyerlerin filoda olmasını emrettiğini söyledi.

Akıncı Üssü'nde Azimetli'nin, kendilerine sosyal faaliyet olacağını, üsse misafirlerin geleceğini, aynı zamanda TMH görevi yapılacağını söylediğini aktaran Serdaroğlu, bu gizli görev nedeniyle telefonlarının da toplandığını belirtti. Serdaroğlu da suçsuz olduğunu, beraatına ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Eski kursiyer teğmen Ekrem Kandur, emir üzerine üsse geldiğini, aldığı tüm emirleri TMH çerçevesinde gerçekleştirdiğini, yasa dışı herhangi bir faaliyete katılmadığını iddia ederek, FETÖ ile bir bağının bulunmadığını savundu.

Kandur, darbe girişimini gerçekleştirenlerle gözaltı sürecinde gördüğü, yaşadığı muamele nedeniyle tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirterek, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.