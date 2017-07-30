Akın Öztürk, Tuncay Özkan’ı Yalanladı

Odatv’den Müyesser Yıldız, Kemal Kılıçdaoğlu gündeme getirdiği iddialara Akın Öztürk’ün cevabını yazdı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günkü grup toplantısında açıkladığı, 10 yıl öncesine ait olan ve 15 bin subay ve astsubaya ilişkin fişlemelerin yer aldığı flash bellekle ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen soruşturmanın üstünü örttüğü öne sürülen Akın Öztürk hakkındaki iddiaları redderek, “Ben göreve geldiğimde bu dosya sonuçlanmıştı” dedi.

15 Temmuz darbesinin askeri ayağının “1 numarası” olarak bilinen Akın Öztürk tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Avkutatı Hicabi Durmuş aracılığıyla yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine 30 Ağustos 2008'de atandığını belirterek, şunları söyledi:

“Güneş Çalışma Grubu'nu biliyorum. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihbarat ve personel birimlerinde çalışanlardan oluşturulan bir gruptu. Ben atandığımda bu dosya sonuçlanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı'na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sorsunlar; Bu çalışma grubunda ismim, imzam var mı? Varsa, beni de dahil etsinler.”