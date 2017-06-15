Akın İpek’in 77 Yıl Hapsi İstendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding’e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

AA’da yer alan habere göre, iddianamede, Hamdi Akın İpek’in 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek’in 90 yıl hapis cezasına çarptırılması ve holdingin 1,5 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konulması istendi.