Akıllı Telefonların Pil Ömrünü Üçe Katlamanın Yolu Nedir?

»Ana Sayfa»Teknoloji
12.04.2017 14:59
Akıllı Telefonların Pil Ömrünü Üçe Katlamanın Yolu Nedir?
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Neslihan Bahar, “Akıllı cep telefonlarındaki piller çok sık şarj edilmeli. Pilinizin ömrü, bu yöntemle 2-3 katına çıkabilir.” dedi.

Türkiye’de atık pil konusunda yetkilendirilen tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında geldiği Konya’da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bahar, cep telefonu, tablet ve taşınabilir bilgisayarların günlük hayatta sık kullanıldığına işaret ederek, bu elektronik cihazların enerji tüketimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşandığına değindi.

“Şarj Seviyesi Yüzde 50’ye Geldiği Zaman Tekrar Şarj Edilmeli”

Akıllı telefonların kullanımına göre enerji sarfiyatının arttığına dikkat çeken Bahar, şunları kaydetti:

“Akıllı cep telefonlarında kullandığımız pil, şarjı çok seven lityum iyon (li-ion) tipi pildir. Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50’ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli. Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru bilinen yanlış uygulamalardan biridir. Bundan bir önceki cep telefonlarında kullanılan sistem, yani 10 yıl öncesinde nikel-kadmiyum pildi. O kadar çok şarjı sevmezdi ve mutlaka bittikten sonra şarj edilmesi gerekirdi. Tüketicideki algı, bittikten sonra şarj etmeye yöneliktir. Pilin ömrünü daha uzun kullanmak istiyorsanız bataryadaki enerji yarıya düştüğünde şarj etmeniz daha faydalıdır. Pilinizin ömrü bin arama kapasitesine sahipse, bu yöntemle gücü 2-3 bine kadar çıkabilir.”

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