“Akıllı Telefonlar Aile Hayatını Olumsuz Etkiliyor”

İngiltere merkezli Dijital Farkındalık kuruluşunun yaptığı çalışmaya katılan 11 ila 18 yaşındaki 2 bin çocuğun yüzde 14’ü anne ya da babalarının yemek sırasında cep telefonlarıyla meşgul olduğunu belirtti.

Ancak araştırma kapsamında soru yöneltilen 3 bin anne ve babanın yüzde 95’i akşam yemeği sırasında cep telefonlarıyla ilgilendiklerini reddettiler.

Çocuklar Ne Diyor?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 82’si yemek sırasında cep telefonlarının kullanılmaması gerektiğini söylerken, yüzde 22’si cep telefonları yüzünden aile olarak güzel vakit geçiremediklerini ifade etti.

Çocukların yüzde 36’sı ise bugüne kadar en az bir kez anne ya da babalarından cep telefonlarını bırakmalarını istediklerini belirtti.

Anne ve Babalar Ne Diyor?

Çocukların sorulara verdiği yanıtlar, anne ve babalardan beklentiyi ortaya koysa da, ankete katılan ebeveynlerin yüzde 90’ı kendi cep telefonu kullanımlarının çocuklarla iletişime mani olmadığını söylüyor.

“Bu Araştırma Uyarı Olmalı”

Araştırmayı yürüten Dijital Farkındalık kuruluşunun kurucularından Emma Robertson, anne ve babaların bir diğer sorununun ise çocukların günün ne kadarlık bir kısmını internette geçirdiğini bilmemeleri olduğunu ifade ediyor.

Robertson, “Umarız araştırmamız anne ve babalar için bir uyarı niteliği taşır ve çocuklarıyla hem internet hem de sosyal medya konularını derinlemesine konuşurlar.” diyor.