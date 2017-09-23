"Akif'in Ölümü, Sistematik Bir Cinayet ve Tam Teşekküllü Bir Suçtur"

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi, eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in vefatının, "sistematik bir cinayet" olduğunu söyledi.

Fehmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akif'in ölümü, yönetimin serbest bırakılmasını reddettiği yaşlı bir adama yönelik işlediği sistematik bir cinayet ve tam teşekküllü bir suçtur." ifadesini kullandı.

İhvan'ın intikam için şiddete başvurmayacağını vurgulayan Fehmi, "İhvan hiç bir zaman şiddete başvurmadı, bundan sonra da başvurmayacak. Akif'in hakkını bırakmayacağız, gün gelecek o ve onun gibi binlerce tutuklunun hakları iade edilecek. Bu yitirilmiş hakları geri almak için her türlü yasal yola başvuracağız." dedi.

Akif'i, "İngiliz işgaline karşı ülkesini savunan Mısır'ın en büyük sembol isimlerinden biri" olarak nitelendiren Fehmi ayrıca İhvan'ın pazar günü İstanbul'da bir otelde taziyeleri kabul edeceği bilgisini verdi.

Akif'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, tutulduğu hapishaneden Kasr el-Ayni Hastanesi'ne nakledildiğini ve burada hayatını kaybettiğini bildirilmişti.

Akif'in kızı Ulya, babasının vefat haberini doğrulayarak defin merasiminin bu gece gerçekleştirileceğini söylemişti.