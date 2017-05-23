Akif Emre Vefat Etti

Akif Emre'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Haberiyat.com" sitesi sahibi Yazı İşleri Müdürü Hamit Kardaş, Emre'nin Beşiktaş'taki ofisinde vefat ettiğini söyledi.

Haber toplantısı için saat 10.30 Emre'nin odasına gittiği belirten Kardaş, "Odaya girdiğimde koltuğa yığılmıştı. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptılar. Akif beyi kaybettik." dedi.

AKİF EMRE KİMDİR?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, 1957 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Emre İstanbul'da mühendislik eğitimi almıştır.

Yayıncılığa Akabe yayınlarının İstanbul temsilciliğinde başladı. Bir dönem İnsan Yayınları'nın yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından Küre ve Klasik Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akif Emre, bir haber portali olan Dünya Bülteni'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Son dönemde yeni bir haber sitesinin hazırlığı içerisindeydi. Belgesel çalışmalarına yoğunlaşarak, Osmanlı şehirleri (Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2) ve Mimar Sinan (6 Bölüm) üzerine olanları başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı. En son "Elvada Endülüs: Moriskolar" isimli beş bölümlük belgesel hazırladı.

Akif Emre’ye Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor, ailesi ve dostları için sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.