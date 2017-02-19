Akhisar Özgür-Der’de “Müslümanlığımızla Yüzleşme” Semineri Yapıldı

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğinde düzenlenen seminer programında Ahmet Düzgün ve Ali Soylu “Müslümanlığımızla Yüzleşme” konusunu işlediler.

Konuya kısa bir giriş yapan Düzgün özetle şunları anlattı: Allah'tan gelen dine İslam, bizim anlayıp yaşadığımız tarihsel tecrübemize ise müslümanlık diyoruz.Bu tarihsel tecrübe elimizde Kur'an Ve Sünnet oldukça bunlara göre tashih edilmeli gerektiğinde düzeltilmelidir.Tarihi tecrübemizi kutsal saymak geleneksel yaklaşımın en büyük sorunudur.Tarihi tecrübemizden dersler çıkararak müslümanlığımızla her daim yüzleşebilmeliyiz.Başkalarının hataları ve zaafları bizim artılarımız olamaz.Bizler salih ameller gerçekleştirmeli ve hayatı vahiyle inşa etmeliyiz.

İkinci konuşmacı Ali Soylu ise genel olarak müslümanların zaaflarından bahsetti. Soylu özetle şunları anlattı:

Şahıs Düzlemindeki zaaflar şöyle sıralanabilir:

- Düşünsel yetersizlik ve sığlık

- Dava bilincine sahip olmamak

- Ahlaki zayıflık ve olgunlaşmamışlık

- Bireycilik kendi kişiliğini aşırı önemseme

- Dünyevileşmek nefse hevaya tabi olmak

- Karamsarlık kötümserlik

-Merhametsizlik

-Tartışmacılık

- İlkesizlik

- Donukluk

- İlişkilerde ölçüsüzlük

Seminer sorulan soruların cevaplanması ile sona erdi.