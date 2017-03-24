Akdeniz'de Yeni Göçmen Faciası: 250 Ölü

»Ana Sayfa»Dünya
24.03.2017 01:01
Akdeniz'de Yeni Göçmen Faciası: 250 Ölü
Akdeniz'in Libya açıklarında yeni bir facianın yaşandığından ve 250 göçmenin hayatını kaybettiğinden endişe edildiği bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Libya'nın 15 deniz mili açığında meydana gelen faciada, iki ayrı göçmen botu alabora oldu.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında yer alan bir İspanyol sivil toplum kuruluşuna ait botun 5 göçmenin cesedini denizden çıkardığı ve iki ayrı göçmen botunun battığına dair alarm verdiği kaydedildi.

Faciada 250 göçmenin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Roma'daki Sahil Güvenlik Komutanlığının kayıp sayısını teyit ettiği belirtildi.

İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama-kurtarma çalışmalarına bölgedeki çok sayıda geminin yardımcı olduğu ancak deniz ve hava koşullarının çalışmaları güçleştirdiği aktarıldı.

Akdeniz'de düzensiz göçün en aktif güzergahlarından olan Libya ile İtalya arasındaki bölümünde, geçen yıl 5 bini aşkın göçmen, denizi geçmek isterken hayatını kaybetmişti.

AA

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