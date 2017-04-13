Akdeniz'de Mülteci Teknesi Battı: 97 Kayıp

»Ana Sayfa»Libya
13.04.2017 20:02
Akdeniz'de Mülteci Teknesi Battı: 97 Kayıp
Libya'dan kalkan ve Avrupa yönünde mültecileri taşıyan bir teknenin Akdeniz'de battığı, 100'e yakın mültecinin kaybolduğu belirtildi.

Libya'dan kalkan ve Avrupa yönünde mültecileri taşıyan bir teknenin Akdeniz'de battığı, 100'e yakın mültecinin kaybolduğu belirtildi...

Olayın Libya kıyılarına yakın bir bölgede gerçekleştiğini açıklayan sahil güvenlik sözcüsü Ayoub Qassem, 23 mültecinin kurtarıldığını açıklarken, batan teknede 120 civarında kişinin bulunduğunu belirtti.

Qassem açıklamasında, "15'i kadın ve çocuk olmak üzere, 97 kişi hala kayıp." ifadelerini kullandı.

Libya, Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen mülteciler için ana çıkış noktalarından biri olarak biliniyor. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Akdeniz üzerinden Libya'dan İtalya'ya 150 binden fazla mültecinin geçtiği tahmin ediliyor.

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