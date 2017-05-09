Akdeniz'de Göçmen Tekneleri Battı: 250 Kişi Kayıp

400'e yakın göçmenin geçen hafta Cuma'dan bu yana boğulduğu Akdeniz'de bugün yeni bir facia gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler, alabora olan iki teknedeki 250'i göçmenin kaybolduğunu duyurdu. Libya açıklarında dün batan teknede yedi kişi kurtarılabilmiş, 113 göçmen yaşamını yitirmişti.

7 BİN GÖÇMEN KURTARILDI

İtalyan sahil güvenlik ekipleri ve diğer gönüllülerin geçen hafta Perşembe gününden bu yana kurtardığı göçmenler ise, yaklaşık 7 bin 500.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), nisan sonunda yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 4 ayında Avrupa’ya geçme hayaliyle Akdeniz’e açılan 1089 göçmenin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.