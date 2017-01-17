Akdeniz'de Göçmen Faciasında 180 Kayıp

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17.01.2017 13:08
Akdeniz'de Göçmen Faciasında 180 Kayıp
Akdeniz'de alabora olan göçmen teknesinde dört kişi ölürken 180 kişi kayboldu.

Akdeniz'de geçtiğimiz cumartesi günü alabora olan göçmen teknesinde dört kişinin öldüğü, 180 civarında kişinin kayıp olduğu açıklandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü, söz konusu rakamların İtalya'nın Trapani Limanına ulaşan dört göçmenin ifadelerine dayandığını açıkladı.

 

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