“Akdeniz’de Bu Yıl 3 Bine Yakın Göçmen Can Verdi”

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre 2017 yılının başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa’ya yaklaşık olarak 150 bin göçmen ulaştı. Bu sayıyla bir önceki yıla oranla düşüş kaydedildiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından salı günü Cenevre’de yapılan açıklamada Ocak 2016’dan 22 Ekim 2016 tarihine kadar Akdeniz rotası üzerinden yaklaşık 325 bin göçmenin Avrupa’ya ulaştığı bilgisi verildi.

Sayılardaki düşüşe gerekçe olarak göçmenlerin Yunanistan üzerinden Avrupa’nın kuzeyindeki ülkelere geçtikleri Balkan rotasının kapatılması gösterildi.

Açıklanan verilere göre 2017 yılının başından bu yana Akdeniz üzerinden ölümcül yolculuğu göze alan her dört göçmenden üçü İtalya kıyıları üzerinden Avrupa’ya ulaştı.

Uluslararası Göç Örgütü’nün açıklamasında göçmenlerin İtalya dışında Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya kıyılarına ulaştıklarını belirtti. İtalya’ya 2017 yılında ulaşabilen göçmenlerin ağırlıklı olarak Nijerya, Gine, Bangladeş, Fildişi Sahili, Mali, Eritre, Gambiya, Senegal ve Sudan’dan geldikleri paylaşıldı.

Umuda Yolculuğu Bitiremeyenler

Tehlikeli Akdeniz rotası üzerinden yılın başından bu yana Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin en az 2 bin 800’ünün yolculuğu tamamlayamadığı ve hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Göçmenlerin büyük bölümünün boğulduklarını belirten Uluslararası Göç Örgütü, sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Göçmenlerin Avrupa’ya geçmeye çalıştığı plastik botların Akdeniz üzerinden bir yolculuğa uygun olmadığı belirtildi.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe