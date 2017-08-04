“Akdeniz’de Bu Yıl 2 Bin 397 Göçmen Hayatını Kaybetti”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cenevre’de yaptığı açıklamada, bu yılın başından beri Akdeniz’de yaşamını yitiren mülteciler hakkında bilgi verdi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, açıklamada sadece Akdeniz’de bu yılın başından beri 2 bin 397 göçmenin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Dünya genelinde şu ana dek yaşamını yitiren göçmenlerin sayısının ise 3 bin 408 olduğu belirtildi.

İtalya Açıklarındaki Can Kaybı Sayısı 2 Bini Geçti

Uluslararası Göç Örgütü, göçmenlerin en çok İtalya açıklarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

30 Temmuz 2017 tarihine dek İtalya açıklarında yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 2 bin 221. İspanya açıklarındaki can kaybı sayısı 120, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45.

“En Tehlikeli Yer Akdeniz”

İstatistiklere göre, göçmenlerin büyük çoğunluğu güvenli olmayan bot ya da teknelerle Avrupa’ya doğru yaptığı yolculuklarda boğularak yaşamını yitiriyor.

Uluslararası Göç Örgütü, göçmenler açısından en tehlikeli yerin Akdeniz olduğunu dile getirdi.

Bu yılın başından beri ülkelerini terk ederek Avrupa’da herhangi bir limana ulaşabilen mültecilerin sayısı 114 bin 287. Bu göçmenlerin 94 bin 802’si İtalya’ya ulaştı.

Uluslararası Göç Örgütü, geçen yıl Akdeniz üzerinden İtalya’ya gelenlerin sayısını 363 bin 401 olarak açıklamıştı.