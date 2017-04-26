“Akdeniz’de 4 Ayda Bini Aşkın Mülteci Hayatını Kaybetti”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde yaptığı açıklamada, Midilli Adası’nın açıklarında Yunanistan ve Türkiye arasındaki sularda 23 mültecinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

AA’da yer alan Millman, 2017 yılının başından 23 Nisan’a kadar Akdeniz’den Avrupa’ya geçen mülteci sayısının 43 bin 204’e, yaşamını yitiren mülteci sayısının da bin 89’a ulaştığını kaydetti.

Avrupa’ya ayak basan mültecilerin yüzde 80’inin İtalya’ya, diğerlerinin de İspanya ve Yunanistan’a ulaştığını bildiren Millman, “Bu yıl şimdiye kadar İtalya’ya giriş yapan mülteci sayısı 36 bin 851 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45’lik bir artış söz konusu.” diye konuştu.