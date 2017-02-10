AK Parti’yi İşgal Girişimi Davasında 10 Tahliye

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
10.02.2017 16:29
AK Parti’yi İşgal Girişimi Davasında 10 Tahliye
Darbe kalkışması sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı işgal etmeye çalıştıkları iddia edilen 14 sanıktan 10’u tahliye edildi, bir sonraki duruşmanın Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi kararlaştırıldı.

15-16 Temmuz’daki darbe kalkışması sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı işgal etme girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan 14 tutuklu sanıktan 10’u tahliye edildi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, taleplerin ardından verdiği ara kararları açıkladı.

Mahkeme heyeti; Asteğmen Berkay Demir, Astsubay Ali Aydoğan, uzman çavuşlar Cem Karaaslan, Arif Emre Esen, Fahrettin Kemal, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl, Şahin Kurt, İbrahim Tıraş ve Hüreyre Can Çatal’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklardan Binbaşı Faruk Şimşek, Yüzbaşı Gökhan Güney, Hasan Hüseyin Altunsoy ve üsteğmen Muzaffer Dikencik’in tutukluluk hâlinin devam etmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın Çağlayan Adliyesi’nde görülmesini de kararlaştırdı.

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