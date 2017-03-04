AK Parti’nin Referandum Etkinliğine Bir Engel de Hollanda'dan

Almanya'dan sonra Hollanda da referanduma sansür uygulama kararı aldı. Hollanda hükümeti, Türkiyeli yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliğine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Almanya'nın kararının ardından Hollanda'dan da referandum etkinliğine sansür geldi. Hollanda, Türkiye'deki referandum için yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları etkinliğe izin vermeyeceklerini açıkladı. Hollanda hükümetinden bir yetkili, kararın Ankara'ya en kısa sürede iletileceğini söyledi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyordu.

Hollanda Başbakanı'ndan Açıklama

BBC Türkçe'nin Hollanda devlet televizyonu NOS'tan aktardığı habere göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Facebook hesabından açıklama yaparak Türkiyeli yetkililerden referandum etkinliği için resmi talep geldiğini ancak işbirliği yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Rutte yayınladığı mesajında, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" ifadesini kullandığı belirtildi.