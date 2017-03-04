AK Parti’nin Referandum Etkinliğine Bir Engel de Hollanda'dan

»Ana Sayfa»Dünya
04.03.2017 12:15
AK Parti’nin Referandum Etkinliğine Bir Engel de Hollanda'dan
Almanya'dan sonra Hollanda da referanduma sansür uygulama kararı aldı. Hollanda hükümeti, Türkiyeli yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliğine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Almanya'nın kararının ardından Hollanda'dan da referandum etkinliğine sansür geldi. Hollanda, Türkiye'deki referandum için yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları etkinliğe izin vermeyeceklerini açıkladı. Hollanda hükümetinden bir yetkili, kararın Ankara'ya en kısa sürede iletileceğini söyledi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyordu.

Hollanda Başbakanı'ndan Açıklama

BBC Türkçe'nin Hollanda devlet televizyonu NOS'tan aktardığı habere göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Facebook hesabından açıklama yaparak Türkiyeli yetkililerden referandum etkinliği için resmi talep geldiğini ancak işbirliği yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Rutte yayınladığı mesajında, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" ifadesini kullandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Merkel'den Bozdağ Hakkında Açıklama03 Mart 2017 Cuma 21:33
  • Macaristan-Sırbistan Sınırına İkinci Tel Örgü Çekiliyor!03 Mart 2017 Cuma 14:09
  • Fransa’da Belediye Mültecilere Yemek Vermeyi Yasakladı!03 Mart 2017 Cuma 13:57
  • Alman Okulunda Namaz Yasağı!03 Mart 2017 Cuma 12:04
  • Almanya Bekir Bozdağ'ın Mitingini İptal Etti02 Mart 2017 Perşembe 22:16
  • Ukrayna’da Grizu Patlaması: En Az 8 Kişi Hayatını Kaybetti!02 Mart 2017 Perşembe 17:08
  • İsveç, Zorunlu Askerliği Geri Getiriyor!02 Mart 2017 Perşembe 16:56
  • Lice ve Hazro’da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi02 Mart 2017 Perşembe 15:30
  • Avrupa Birliği, Mültecilerle İlgili Sözünü Tutmadı!02 Mart 2017 Perşembe 15:22
  • Astana Görüşmelerinin Dördüncüsü, 14 Mart'ta Gerçekleşecek02 Mart 2017 Perşembe 09:29
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim