AK Parti'nin Meclis Başkanı Adayı İsmail Kahraman Oldu

Edinilen bilgiye göre, CHP, HDP ve MHP'nin ardından AK Parti'den de TBMM Başkanı adayı belirlendi. 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te göreve başlayan ve görev süresi 22 Kasım 2017'de sona erecek olan İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkan adayı oldu.

TBMM İçtüzüğüne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor.

İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yıldı. Ancak anayasa değişikliği ile genel seçimlerin süresi 4 yıla indirildiğinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM başkanının görev süresi 3 değil, 2 yıl olacak.

İçtüzüğüne göre, siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi 20 Kasım Pazartesi yapılacak. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün gerçekleştirilecek.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, partilerinin İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in adaylığı için Başkanlık Divanına başvuracakları açıklamıştı.

HDP'den, halen cezaevinde bulunan, partilerinin Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın Meclis Başkanlığı için aday olduğu duyurulmuştu.

MHP'den ise TBMM Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın aday olacağı açıklanmıştı.