AK Parti’nin Kemalizmle İmtihanı
Mustafa Siel’in yorumu:
Daha önce AK Parti ile ilgili bu sütunlarda yayınlanan yazılarımda, AK Partinin üstü şişhane altı tophane deyişini andırır bir yapısı bulunduğunu, en üst kesimi ile orta ve alt kesimi arasında bir uyumun olmadığı tespitini ortaya koymuştum. Özellikle taşra teşkilatlarının tam bir ANAP yapısında ve havasında olduğunu, dertlerinin değil İslam ve Ümmet, klasik anlamda vatan millet bile olmadığı, tek dertlerinin mevkii ve cüzdan olduğunu vurgulamıştım. Ki bu tespitler sadece bana ait değil, çok dillendirilmese de AK Parti tabanının genelinde bu görüşler hakim.
15 Temmuz direnişi aslında Kemalizm’e karşı adı konulmamış bilinçaltı bir direnişin tezahürü idi ve mutlaka adının konulması gerekiyordu. Nitekim 15 Temmuz sonrası yazdığım tüm yazılarda bu hususa vurgu yapmış, direnişin Kemalistler tarafından çalınması riskine vurgu yapmıştım. Sadece ben değil camiamızdan bu konuda önemli uyarılar yapıldı. Fakat itiraf etmeliyim ki, ben bile bu direnişin Kemalistlerce çalınmak bir yana, bazı muhafazakarlar, AK Partililer ve hatta İslamcılarca adeta Kemalistlere hediye edilmeye teşebbüs edilebileceğini öngörememiştim.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- AK Parti’nin Kemalizmle İmtihanı
- Suriye’de Direnişçiler Esed Güçlerini Füze ile Vurdu! (Video)
- Anayasa Değişikliği Teklifinin 7. Maddesi de Kabul Edildi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Aydınlık Yazarından Ahmet Davutoğlu ve Ailesine İftira
- Şeyh Raid Salah Serbest Bırakılıyor
- Üç Ayda Yüzde 25 Artan Dolar Neden Yükseliyor?
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Batman Özgür-Der'den Suriye'ye Battaniye Yardımı
- Üç Ayda Yüzde 25 Artan Dolar Neden Yükseliyor?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim