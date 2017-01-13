AK Parti’nin Kemalizmle İmtihanı

Eğer AK Parti Kemalistleşirse, başka alanlarda ne kadar başarısı olursa olsun kökten kaybetmiştir. Çünkü bu memleketin temel ve en büyük sorunu, batı aşıklığının uşaklaştırdığı Kemalistler ve Kemalizmdir.

Mustafa Siel’in yorumu:

Daha önce AK Parti ile ilgili bu sütunlarda yayınlanan yazılarımda, AK Partinin üstü şişhane altı tophane deyişini andırır bir yapısı bulunduğunu, en üst kesimi ile orta ve alt kesimi arasında bir uyumun olmadığı tespitini ortaya koymuştum. Özellikle taşra teşkilatlarının tam bir ANAP yapısında ve havasında olduğunu, dertlerinin değil İslam ve Ümmet, klasik anlamda vatan millet bile olmadığı, tek dertlerinin mevkii ve cüzdan olduğunu vurgulamıştım. Ki bu tespitler sadece bana ait değil, çok dillendirilmese de AK Parti tabanının genelinde bu görüşler hakim.

15 Temmuz direnişi aslında Kemalizm’e karşı adı konulmamış bilinçaltı bir direnişin tezahürü idi ve mutlaka adının konulması gerekiyordu. Nitekim 15 Temmuz sonrası yazdığım tüm yazılarda bu hususa vurgu yapmış, direnişin Kemalistler tarafından çalınması riskine vurgu yapmıştım. Sadece ben değil camiamızdan bu konuda önemli uyarılar yapıldı. Fakat itiraf etmeliyim ki, ben bile bu direnişin Kemalistlerce çalınmak bir yana, bazı muhafazakarlar, AK Partililer ve hatta İslamcılarca adeta Kemalistlere hediye edilmeye teşebbüs edilebileceğini öngörememiştim.

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